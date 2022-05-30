РИАМО - 30 мая. В Подмосковье действует публичный онлайн-сервис «Кадастровый инженер». Он доступен для специалистов, жителей и представителей бизнеса на региональном Геопортале. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству региона.

Это бесплатный сервис, который нужен для проверки принципиальных ограничений, не позволяющих образовать новый земельный участок.

Воспользоваться этим сервисом можно имея координаты планируемого участка. Сервис выдаст информацию о пересечениях границ участка с другими земельными участками, внесенными в ЕГРН, с границами населенных пунктов и территориальных зон, а также с зонами с особыми условиями использования территории.

А еще этот сервис позволит узнать о видах разрешенного использования земельного участка в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки муниципального образования.

«За 5 месяцев текущего года к сервису «Кадастровому инженеру» обратились более 70 тыс. раз, для сравнения - за аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 10 тыс. Сервис становится все более популярным среди профессионального сообщества и жителей региона. Ресурс позволяет существенно экономить время и трудозатраты при работе над формированием земельных участков, оптимизировать расходы на доработку схем их расположения», - отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он добавил, что отказы по госуслугам в этой сфере значительно сократились. В среднем в год в регионе формируется и встает на кадастровый учет более 100 тыс. земельных участков.

Для получения сведений необходимо загрузить файл с координатами планируемого к формированию земельного участка через онлайн-сервис. Справочная информация отобразится в открывшемся окне.

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