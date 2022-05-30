РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 мая. Глава Щелкова, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Булгаков поздравил с Днем химика сотрудников АО «Щелково Агрохим», сообщает пресс-служба местного отделения партии.
В рамках акции «Доброе дело» компания собрала более 100 кг гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Это продукты питания, средства личной гигиены и бытовая химии.
В годы Великой Отечественной войны Щелковский химзавод выпускал оборонный продукт — противотанковую жидкость, а в ремонтно-механических цехах рабочие стояли за станками и производили важные комплектующие.
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