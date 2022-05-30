РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 мая. Глава Щелкова, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Булгаков поздравил с Днем химика сотрудников АО «Щелково Агрохим», сообщает пресс-служба местного отделения партии.

«В непростые времена сотрудники предприятия особенно сплочаются. Уверенно идут вперед новым курсом импортозамещения, добиваются прорывов. А еще помогают тем, кому это необходимо — одни из первых присоединились к сбору гуманитарной помощи. Наша сила в единстве. Искренне желаю сотрудникам, ветеранам отрасли крепкого здоровья, счастья и благополучия, а «Щелково Агрохим» — дальнейшего развития и процветания», — сказал Булгаков.

В рамках акции «Доброе дело» компания собрала более 100 кг гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Это продукты питания, средства личной гигиены и бытовая химии.

В годы Великой Отечественной войны Щелковский химзавод выпускал оборонный продукт — противотанковую жидкость, а в ремонтно-механических цехах рабочие стояли за станками и производили важные комплектующие.

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