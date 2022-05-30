РИАМО - 30 мая. Финансирование и реализацию программы «Народная тропа» в Подмосковье необходимо возобновить, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Понятно, что у нас большие выплаты, большие расходы. Но «Народная тропа», это, наверное, то, с чем человек сталкивается каждый день и многие десятилетия», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова рассказала, что жители Подмосковья по итогам реализации программы в прошлом году писали очень много позитивных отзывов.

«У нас есть в этом году эта программа – 738 объектов. Но пока финансирование по ней приостановлено. Поэтому, как только дадут добро, мы готовы публиковаться», - сказала Аипова.

Министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина пообещала постараться вернуть программе «Народная тропа» финансирование.

«У нас очень мало в этом году расходов, которые мы, так или иначе, приостановили. «Народные тропы» как раз из их числа. Мы готовим уточнения бюджета и постараемся вернуться положительно к этой истории», - отметила Масленкина.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.