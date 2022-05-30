РИАМО - 30 мая. Система электронных медицинских карт (ЭМС) открыта для москвичей уже 2 года. С начала 2022 года жители столицы пользовались сервисом в 5 раз чаще по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Она также отметила преимущества цифрового формата: например, отсутствие возможности потерять документы, а также круглосуточный доступ ко всем личным данным. Это удобно не только для пациентов, но и для врачей. Специалисты могут в любое время свериться с медицинскими данными.
В ЭМС отражаются история осмотра у врачей, все медобследования, история вакцинации и так далее. Помимо этого, доступны все рецепты, которые выписаны врачами. Все данные можно скачать и распечатать самостоятельно.
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