РИАМО - 30 мая. Система электронных медицинских карт (ЭМС) открыта для москвичей уже 2 года. С начала 2022 года жители столицы пользовались сервисом в 5 раз чаще по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Только с начала этого года москвичи обратились к сервису более 65 миллионов раз — это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2021 года. Горожане стали тщательнее следить за своим здоровьем и здоровьем своих детей — они просматривают результаты исследований, ведут дневники здоровья, вносят данные о личном и семейном анамнезе», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она также отметила преимущества цифрового формата: например, отсутствие возможности потерять документы, а также круглосуточный доступ ко всем личным данным. Это удобно не только для пациентов, но и для врачей. Специалисты могут в любое время свериться с медицинскими данными.

В ЭМС отражаются история осмотра у врачей, все медобследования, история вакцинации и так далее. Помимо этого, доступны все рецепты, которые выписаны врачами. Все данные можно скачать и распечатать самостоятельно.

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