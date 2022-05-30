РИАМО - 30 мая. В Московском доме ветеранов войн и Вооруженных сил прошел финал фестиваля патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества». 1 место в номинации 7-12 лет (соло) заняла Анна Сиземина из Тамбова, сообщает пресс-служба организаторов.

На втором месте в той же номинации – Иван Рогунов из Подмосковья (пос. Загорянский), на 3 месте – Максим Батурин из Оренбургской области и Марк Мазепа из Подмосковья (Мытищи).

В номинации 13-17 лет (соло) победителем стала Елизавета Денисова из Ноябрьска, на 2 месте – Денис Гурьянов из Саратова, на 3 месте – Александр Слепов из Мордовии.

В номинации 18-24 года (соло) выиграл Александр Муратов из Мордовии, на 2 месте – Наталья Замойская из Ноябрьска и Евгений Черниченко из Москвы, на 3 месте – Филипп Иевлев из Подмосковья (Наро-Фоминск).

В номинации 13-17 лет (ансамбли) выиграл образцовый коллектив «Детская вокальная студия «До-Ми-Солька» из Новосибирска, на 2 месте – образцовый ансамбль «Магнолия» из Омской области, на 3 месте – дуэт Арины Кшивецкой и Ивана Соловова из Подмосковья (Балашиха).

В номинации 18-24 года (ансамбли) выиграл фольклорный ансамбль «Славяночка» из Твери, на 2 месте – образцовый коллектив, ансамбль народной песни «Веселуха» из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Финал фестиваля состоялся 26 мая. Многие участники фестиваля, кроме лауреатов, были награждены дополнительными подарками и призами.

27 мая прошел гала-концерт, на котором выступили лауреаты и приглашенные артисты.

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