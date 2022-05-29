РИАМО - 29 мая. В воскресенье вечером в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском задержано или отменено 27 рейсов, по данным сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове 3 рейса задержаны, 4 отменены. В Домодедове задержано 5 рейсов, 4 отменены. В Шереметьеве 6 задержек и 4 отмены.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани 1 рейс отменили, задержек нет.

Информация о задержках и отменах рейсов поступает от авиакомпаний и обслуживающих аэропорты организаций. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

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