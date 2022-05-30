РИАМО – 30 мая. Столичный жилой дом с фронтонами на проспекте Буденного, 30/8, будет капитально отремонтирован в 2022 году, сообщает пресс-служба фонда капитального ремонта Москвы.

«На данный момент стартуют работы по капитальному ремонту фасада, крыши, подвальных помещений и замене инженерных систем. Особое внимание будет уделено восстановлению фасада дома, который обладает не только запоминающимся обликом, но и значительной площадью - почти 16,5 тысяч квадратных метров», - сказал заместитель гендиректора фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков.

В ходе работ фасад будет расчищен по всей площади, затем восстановят поврежденную кирпичную кладку. В местах значительного износа сделают армирование, что позволит максимально восстановить технические параметры плоскости. Затем в местах намокания нанесут современную антигрибковую защиту, заделают трещины специальным строительным раствором.

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Откосы, ниши и тяги бережно оштукатурят, а потом нанесут новый окрасочный слой. Историческое колористическое решение дома сохранят. Кроме того, будут восстановлены декоративные элементы. Отремонтируют входные группы, установят современные и эстетичные входные группы. Балконные плиты отремонтируют, там также поменяют покрытие и устроят гидроизоляцию.

9-этажный дом на проспекте Буденного построили в 1956 году по индивидуальному проекту. У дома П-образная форма. У него оригинальное колористическое решение: на светло-сером фоне есть орнамент из крупных декоративных элементов красно-коричневого цвета. Верхнюю часть здания отделяет тянутый профилированный карниз с дентикулами. Барельефы и модульоны с цветочным орнаментом украшают главный и торцевые фасады дома.

У 3 входных групп со стороны главного фасада есть декоративные порталы, ризалиты и декоративные фронтоны. На главном фасаде также есть карниз, который опирается на кронштейны. Дом является ярким примером советской архитектуры.

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