РИАМО - 29 мая. Департамент культурного наследия столицы наградил выпускников «Школы реставратора», в которой школьники проходили обучение с января. В ходе программы ребятам дали начальные знания об основных направлениях реставрационных работ и способах сохранения памятников, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Бесплатную программу реализуют Мосгорнаследие и колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26. В «Школе реставратора» обучение могут пройти школьники в возрасте 8-18 лет. Занятия проводят педагоги дополнительного образования колледжа.

«Школа реставратора» – важный проект, благодаря которому у ребят есть возможность не только теоретически узнать, что такое культурное наследие и почему к нему нужно бережно относиться, но и под контролем профессионалов своими руками поработать с разными материалами и архитектурными элементами», — сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В «Школе реставратора» ученики познакомились с тонкостями работы с материалами, изучили инструменты, которые применяют для дерева, камня, лепных изделий, посетили реставрационные мастерские.

Кроме того, школьники посетили экскурсию в театре Эстрады, где им показали методики реставрации монументальной живописи, побывали в реставрационной мастерской, где увидели реставрацию масштабного полотна «Молочно-мясное животноводство» Б. Щербакова, которое привезли из одного из павильонов ВДНХ.

Запись в «Школу реставратора» в 2022-2023 учебном году откроется в августе и будет проводиться на официальном сайте мэра Москвы. Занятия начнутся в середине сентября и продлятся до конца апреля.

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