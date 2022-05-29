РИАМО - 29 мая. Департамент культурного наследия столицы наградил выпускников «Школы реставратора», в которой школьники проходили обучение с января. В ходе программы ребятам дали начальные знания об основных направлениях реставрационных работ и способах сохранения памятников, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.
Бесплатную программу реализуют Мосгорнаследие и колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26. В «Школе реставратора» обучение могут пройти школьники в возрасте 8-18 лет. Занятия проводят педагоги дополнительного образования колледжа.
В «Школе реставратора» ученики познакомились с тонкостями работы с материалами, изучили инструменты, которые применяют для дерева, камня, лепных изделий, посетили реставрационные мастерские.
Кроме того, школьники посетили экскурсию в театре Эстрады, где им показали методики реставрации монументальной живописи, побывали в реставрационной мастерской, где увидели реставрацию масштабного полотна «Молочно-мясное животноводство» Б. Щербакова, которое привезли из одного из павильонов ВДНХ.
Запись в «Школу реставратора» в 2022-2023 учебном году откроется в августе и будет проводиться на официальном сайте мэра Москвы. Занятия начнутся в середине сентября и продлятся до конца апреля.
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