РИАМО – 30 мая. 126 лет назад в Москве случилась массовая давка, которую стали называть Ходынской катастрофой, а в 1431 году 30 мая казнили Жанну д’Арк.

Годовщина Ходынской катастрофы

30 мая (18 мая по старому стилю) 1896 года произошла Ходынская катастрофа – паническая давка во время народных гуляний по случаю коронации императора Николая II.

Для массовых гуляний выбрали Ходынское поле – это было самое большое и открытое пространство в районе Москвы. На поле построили балаганы, питейные заведения, театры и буфеты. Большие ямы и траншеи, которые были на поле, накрыли деревянными настилами.

В ходе гуляний планировали раздавать царские подарки. В их числе колбаса, сайка, пряники, кружки, конфеты. Среди участников гуляний также планировали раздавать жетоны с памятными надписями.

Среди пришедших на праздник пошли слухи, что подарков на всех не хватит, организаторы будут раздавать их своим знакомым. Люди начали массово приходить на поле еще ночью. Утром там собрались около полумиллиона человек. Они пошли к буфетам, где раздавали подарки. Настилы, которые прикрывали ямы, не выдержали массы и рухнули. Началась давка.

По официальным данным, погибли 1389 человек, еще порядка 1,3 тыс. человек были травмированы.

Казнь Жанны д’Арк

30 мая 1431 года на костре была сожжена Жанна д’Арк, которая стала символом освобождения Франции от английского владычества.

В 12 лет Жанна услышала голос, который говорил о том, что ее предназначение заключается в спасении короля Карла. Позже она в мужском костюме отправилась на встречу с дофином Карлом. Она получила войско и добилась снятия осады с Орлеана.

После серии успешных битв Карл был коронован, но к тому моменту Жанна попадет в плен. Она провела в плену больше полугода, французские власти ничем ей не помогли. В итоге героиню сожгли на костре.

Спустя 500 лет Римская церковь причислила Жанну д’Арк к лику святых.

Евдокия Свистунья

30 мая вспоминают святую Евдокию. В этот день в народе было принято окучивать картошку. Кроме того, к этому дню были приурочены приметы: какой будет этот день, таким будет и лето, а луна, народившаяся в дождливую Евдокию, сулит мокрое лето, если дует северный ветер – лето будет холодным.

30 мая также почитали святого Андроника, или Ондрона, который считался избавителем от засухи. Чтобы пошли дожди, в народе совершали различные обряды или произносили заговоры.

Именины

Именины 30 мая отмечают Адриан, Афанасий, Евдокия и Степан.

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