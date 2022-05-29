РИАМО - 29 мая. Столичное коллекторное хозяйство - крупнейшее в мире. Бетонные тоннели коллекторов протянулись под городом на 800 км, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что в коллекторах спрятаны кабели энергоснабжения, связи, тепловые и водопроводные сети.

«Это сложные объекты - со своим освещением, вентиляцией и водоотведением, видеокамерами и датчиками. Они оперативно срабатывают при внештатных ситуациях», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, работники «Москоллектора» круглые сутки следят за показаниями приборов, часто спускаются под землю, чтобы провести осмотр конструкций.

Мэр подчеркнул, что некоторые из сооружений уникальны. Так, часть коллекторного тоннеля «Пресня» построена под руслом Москвы-реки. Она проходит на глубине до 19 м. При возведении тоннеля использовали технологию метростроевцев - тоннелепроходческий комплекс.

«По такой же технологии прокладываем подземные коммуникации на участках со сложной геологией или плотной городской застройкой», - добавил градоначальник.

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