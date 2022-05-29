РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 мая. В городском округе Домодедово в воскресенье показали шоу на роликах «Бременские музыканты», передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

К зрителям обратилась заместитель главы администрации Домодедова Юлия Терещенко.

«Это замечательное шоу нас погрузило в сказку, все атмосферу добра, любви», - сказала Терещенко.

Шоу «Бременские музыканты» прошло в 22 муниципалитетах Подмосковья. 29 мая оно проходит в Домодедове и в Видном.

Представление на роликовых коньках стало абсолютно новым шоу, которое было задумано специально для Московской области. В основу музыкальной истории легла сказка братьев Гримм и советский мультфильм, сделанный на ее основе.

Шоу «Бременские музыканты» продолжают ледовые представления, организованные в рамках проекта губернатора региона Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

В конце 2021 года – начале 2022 года шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», «Белоснежка», Ильи Авербуха «Ледниковый период» и Евгения Плющенко «Щелкунчик» показывали в парках, на катках и на центральных площадях региона. Представления прошли на 35 локациях в 23 муниципалитетах. Ледовые спектакли бесплатно посмотрели более 170 тыс. человек.

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