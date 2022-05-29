РИАМО - 29 мая. Российское правительство профинансирует проектирование нового здания для Центральной музыкальной школы в столице, сообщает пресс-служба кабмина.

По поручению главы государства Владимира Путина для ЦМШ в мегаполисе возведут новый корпус. Распоряжение о выделении необходимых средств для данной работы подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, свыше 63 млн рублей будет выделено из бюджета РФ на авансирование проектных работ. Еще в 2023 году выделят 132 млн рублей на проектные работы и около 2 млрд рублей – на возведение здания. Строительство планируется завершить за три года.

В новом здании сделают учебный класс, спорткомплекс, а также появится общежитие на 100 детей.

В этом и следующем годах планируется провести проектные и изыскательские работы, а строительство здания будет идти с 2024 года по 2026 год.

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