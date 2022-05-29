РИАМО - 29 мая. 1 июня в столичном природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» начнет работу экологический кружок «Зеленая школа мельника Кузьмы» для детей 4-12 лет. Кружок будет работать все лето, сообщает «Вечерняя Москва».

Занятия будут бесплатными. Уроки планируется проводить по будням, кроме понедельника, в 11:00.

Будут организованы мастер-классы, практические уроки, лекции. Занятия проведут в дендросаду, вольерном комплексе и экоклассе.

Дети узнают о работе в огороде, на уроках будут развивать творческие навыки и рассказывать об уходе за растениями. Будут организованы уроки физкультуры, игры, экскурсии и многое другое.

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