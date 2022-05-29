РИАМО - 29 мая. В лаборатории Восточной станции водоподготовки «Мосводоканала» работают целые династии специалистов. Одной из них является семья Кочановых – их общий стаж работы в лаборатории составляет 274 года, сообщает «Вечерняя Москва».

«История началась с Евстигнея Семеновича Кочанова, главы нашей семьи. Он устроился плотником на станцию в 1937-м, когда она только открылась. Затем сюда пришел его сын Вячеслав, который работал водителем в цехе механизации, а позже и его дети», — сказала заведующая восточным отделением центра контроля качества воды АО «Мосводоканал» Елена Кочанова.

Она добавила, что работа стала традицией для семьи. Кочановы живут в поселке Восточный рядом со станцией водоподготовки. Когда члены семьи собираются вместе, то обсуждают работу. Это способствует тому, что и дети с раннего возраста начинают включаться в эту тему.

В июле этого года Восточной станции водоподготовки «Мосводоканала» исполнится 85 лет. Сейчас в отделении центра контроля качества воды работают 2 представителя династии Кочановых – Елена и ее дочь Мария.

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