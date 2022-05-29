РИАМО - 29 мая. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин отметил, что у России не было и нет цели захватить Киев в рамках специальной военной операции, сообщает ТАСС.

«Никто из наших лидеров, ни президент (РФ Владимир Путин - ред.), ни кто-либо еще никогда не говорил, что мы хотели бы захватить Киев. Я не верю в то, что захватить или оккупировать Киев возможно. Это большой город», — сказал Келин в интервью BBC.

Он добавил, что у России на начальной стадии операции также не было цели захватить Киев.

Келин также отметил, что у России нет необходимости наращивать численность войск на Украине. Посол уточнил, что войск достаточно, чтобы разобраться с ситуацией.

Спецоперация РФ на Украине началась утром 24 февраля по приказу главы государства Владимира Путина.

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