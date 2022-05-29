РИАМО - 29 мая. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что западных лидеров раньше не беспокоили судьбы жертв украинских неонацистов, а сейчас им стали интересны судьбы преступников, сообщает Nation News.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали освободить украинских бойцов, которые были взяты в плен на «Азовстали».

«Что-то лидеры Европы не особенно беспокоились о судьбах жертв неонацистов за долгие восемь лет террора против мирного населения ДНР и ЛНР. А сейчас вдруг озаботились. Как же им не стыдно?» — написал Джабаров в Telegram-канале.

Он добавил, что нельзя оставлять без наказания людей, которые 8 лет подряд терроризировали Донбасс.

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