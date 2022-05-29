РИАМО - 29 мая. Грядущий летний сезон станет первым для столичного Гольяновского парка после благоустройства, там жители района гуляют и занимаются спортом. В парке также находится площадка фестиваля «Рыбная неделя в Москве», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В районе Алтайской улицы создали спортивный кластер: обновили футбольное поле, обустроили теннисный корт и площадки с навесами для волейбола и баскетбола. Для детей поставили новые игровые комплексы», — написал Собянин в Telegram-канале.

Он добавил, что у пруда есть пристань с прокатом лодок. Рядом есть памп-трек – наклонная трасса для катания на велосипедах, роликах и самокатах.

В парке есть площадка «Московских сезонов». Она популярна среди жителей района. Сейчас там проходит фестиваль «Рыбная неделя в Москве».

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