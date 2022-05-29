РИАМО - 29 мая. Проект Московских центральных диаметров остается одним из приоритетных для городских властей, до конца 2022 года там появятся 10 новых и реконструированных вокзалов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Два с половиной года назад в столичном регионе был запущен грандиозный проект МЦД. Все это время совместно с коллегами из РЖД мы продолжаем его развивать и работаем над запуском следующих диаметров», - написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что на МЦД с ноября 2019 года открыли 26 станций, которые соответствуют стандартам столичного общественного транспорта. Среди них есть абсолютно новые пригородные вокзалы: Славянский бульвар, Щукинская, Аминьевская, Ховрино. Кроме того, были реконструированы станции Баковка, Сетунь, Опалиха, Подольск, Победа и Мичуринец.

По словам мэра, поездки на МЦД стали комфортнее для пассажиров, а пересечение путей железной дороги сделали намного безопаснее для местных жителей.

«С начала года уже закончили реконструкцию станции Толстопальцево, открыли новый пригородный вокзал Минская», - добавил Собянин.

Он уточнил, что городские власти много работают над созданием быстрых и удобных пересадок с диаметров на другие виды пассажирского транспорта. В мегаполисе возводят крупные ТПУ, связывают МЦД с наземным транспортом.

«В целом создаем единое транспортное пространство для удобства сотен тысяч москвичей и жителей области», - заключил мэр.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.