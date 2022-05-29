РИАМО - 29 мая. На фестивале «НЕБО: теория и практика», который проходит в Балашихе 28-29 мая, выступила пилотажная группа «Первый полет», сообщает пресс-служба федерации самолетного спорта Москвы.

Группа летчиков-спортсменов выполнила фигуры высшего пилотажа на желто-красных Як-52. Они показали «петлю Нестерова», «фонтан», «сердце». В состав пилотажной группы входят чемпионы России, Европы и мира.

Центральным элементом выступления стала фигура «пропеллер»: 2 самолета синхронно вращаются параллельно друг другу с постоянным углом 180 градусов и формируют для зрителя проекцию пропеллера.

«Для пилотажной группы «Первый полет» выступление на федеральном фестивале «НЕБО: теория и практика» – яркое и важное событие, к которому мы готовимся на протяжении долгого времени. Уже третий год подряд мы стараемся дарить посетителям незабываемые эмоции и впечатления от нашей летной программы!» – сказал чемпион мира по высшему пилотажу, глава федерации самолетного спорта Москвы, руководитель пилотажной группы «Первый полет» Дмитрий Самохвалов.

Как отметили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области, непогода не помешала проведению первого дня фестиваля «НЕБО: теория и практика», который проходит на аэродроме Черное. После дождя утром тучи рассеялись, и признанные асы смогли совершить головокружительные полеты.

Выступление 7-кратной чемпионки мира Светланы Капаниной и многократного чемпиона мира в составе сборной Франции, действующего члена сборной России Романа Фаля встретили овациями.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.