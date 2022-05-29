РИАМО - 29 мая. С помощью ракет военные РФ ликвидировали крупный арсенал вооружения ВСУ, который находился в Кривом Роге, сообщает kp.ru.

Вооружение и боеприпасы украинские военные хранили на складе одного из местных предприятий.

«Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области», - сказал официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины. Она направлена на защиту жителей ЛДНР, демилитаризацию и денацификацию соседней страны.

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