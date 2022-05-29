РИАМО - 29 мая. Минобороны РФ разместило видеоролик с кадрами уничтожения бронетехники Украины вертолетами Ка-52, сообщает Федеральное агентство новостей.

В видеоролике можно увидеть пуски ракет по выявленным укрепрайонам и бронетехнике ВСУ. Удары наносились с дистанции свыше 5 км.

Отечественная боевая авиация в ходе военной спецоперации выполняет ряд задач, в том числе по сопровождению колонн, ликвидации бронетехники и доставке десанта.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Российским войскам уже удалось уничтожить свыше 300 самолетов и вертолетов, более 1 тыс. беспилотников и т. д.

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