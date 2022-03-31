РИАМО - 31 мар. В Московской области стартовала программа детского кешбэка. Благодаря ей родители могут отправить своих детей в детский лагерь по льготной цене, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Программа будет действовать с 1 мая и в течение всего лета. Родители смогут вернуть половину от оплаченной суммы за путевку в лагерь, но не более 20 тыс. рублей. Средства будут автоматически возвращены на карту «Мир» в течение 5 суток.

Чтобы принять участие в программе, необходимо выбрать лагерь в любом регионе России, участвующем в программе, и оплатить поездку картой «Мир». Возраст детей и количество смен их пребывания в лагере не имеют ограничений.

При этом указанная программа не действует в отношении городских лагерей и экскурсионных поездок.

Из регионального бюджета выделят более 1,3 млрд рублей на детскую оздоровительную кампанию в текущем году. Ожидается, что на отдых в 2022 году отправятся 540 тыс. детей. На отдых для детей представлены как загородные лагеря, так и дневные на базе школ.