РИАМО - 30 мар. Российские военные высокоточным ударом уничтожили украинский ЗРК «Бук-М1», сообщает Федеральное агентство новостей.

Минобороны России опубликовало видеозапись ликвидации ракетного комплекса ВСУ с помощью высокоточного оружия. На кадрах зафиксировано обнаружение цели с беспилотника и пуск ракеты, после чего виден мощный взрыв.

Спецоперация Вооруженных сил РФ на Украине началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По данным на 25 марта, ВС РФ потеряли убитыми 1351 человека за время проведения специальной военной операции, 3825 человек были ранены.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что тех, кого призовут в армию текущей весной, не будут направлять в горячие точки.