РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 31 мар. Заключить комплексный договор, присвоить адрес и многое другое можно будет в мобильном офисе соцгазификации, который будет работать в Щелкове в четверг, сообщается на сайте администрации городского округа.

В четверг мобильный офис будет принимать жителей в Щелкове с 10:30 до 16:00 по адресу: деревня Алмазово, у храма.

В многофункциональных центрах на базе микроавтобусов доступны 12 социальных услуг. Посмотреть полный график и маршрут перемещения офисов социальной газификации, а также получить подробную информацию можно на сайте mosoblgaz.ru или по телефону: 8(800)100-75-75.