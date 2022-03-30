РИАМО - 30 мар. Продукты, способствующие очищению организма, необходимы, если человек злоупотребляет сладкими газированными напитками, трансжирами и фастфудом. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, регулярное очищение организма необходимо. Главное – держать баланс между патогенной и нормальной микрофлорой. В норме патогенная микрофлора составляет не более 15% от общей массы бактерий.

Кроме продуктов, богатых клетчаткой, кисломолочных продуктов, а также ферментированных овощей и фруктов, врач рекомендует включить в рацион несколько продуктов, которые помогут очистить организм.

Чернослив позволяет произвести очищение кишечника естественным путем. Он содержит массу витаминов и минералов, благодаря чему организм получает дополнительные питательные вещества.

Овсянка является вкусным и полезным продуктом, благодаря употреблению которого нормализуется работа всех органов. По своим полезным качествам овсянка стоит на втором месте после гречки.

Одним из главных помощников для чистки кишечника является свекла. Этот продукт выводит лишнюю жидкость из организма, а также регулирует артериальное давление и делает сосуды более эластичными.

Эксперты рекомендуют есть свеклу во всех видах – вареном, печеном, тушеном. Также можно ее использовать при приготовлении несладких блюд и десертов.