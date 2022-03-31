РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. В четверг в подмосковном Подольске будут распределять около 160 земельных участков среди многодетных семей, сообщает администрация округа.

Администрация округа возобновила встречи с многодетными семьями по выбору земельных участков. Они проходят при участии заместителя главы администрации Евгения Московца.

Очередная встреча состоится в четверг. В этот день планируют распределить 157 земельных участков, в том числе 65 земель в деревне Матвеевское микрорайона Лаговский Подольска, 65 участков - в деревне Ваулово в городском округе Чехов, 27 участков - в деревне Волково Наро-Фоминского городского округа.

Семьи пригласили по телефону в порядке очередности.

Телефон КИЗО для справок: 8(496)769-41-98 с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу - с 09:00 до 17:00.