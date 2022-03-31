РИАМО - 31 мар. В этот день на Луну впервые был отправлен первый аппарат «Луна-1», а также русские и союзные войска вошли в Париж по окончанию Наполеоновских войн.

Завершение Ржевской битвы

Ржевская битва стала одним из крупнейших сражений в истории Великой Отечественной войны. Она началась 8 января 1942 года и продолжалась вплоть до 31 марта 1943 года.

Ржевская битва состояла из четырех наступательных операций. По разным источникам, в боях подо Ржевом погибло от 1 млн до 2 млн советских солдат.

Немцы стремились удержать стратегически выгодный плацдарм в центре Восточного фронта, однако советские войска нанесли им поражение и разбили врага.

Событиям Ржевской битвы посвящены стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом», фильм «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова» и другие произведения культуры. В 2007 году Ржеву было присвоено почетное звание «Город воинской славы».

СССР впервые запустил искусственный спутник Луны

сайт мэра Москвы

Межпланетная станция «Луна-1» в 1959 году стала первым аппаратом, запущенным на Луну. Однако достигнуть Луны она не смогла.

Успех был достигнут 31 марта 1966 года, когда советские специалисты осуществили запуск ракеты-носителя «Молния-М» с космодрома Байконур в 13:46 со станции «Луна-10».

Аппарат проработал в течение 56 суток. За это время он 219 раз связался с Землей и передал информацию о гравитационном и магнитном полях Луны, ее поверхностных породах и магнитном шлейфе Земли.

Активное существование «Луна-10» прекратила из-за исчерпания заряда химических батарей, 30 мая 1966 года она упала на поверхность Луны.

Русские и союзные войска вступили в Париж

Битва за Париж стала одним из самых кровопролитных сражений Наполеоновских войн для армий союзников: за один день союзная армия потеряла более 8 тыс. человек убитыми, в том числе 6 тыс. – русских.

Поняв неизбежность поражения, французские маршалы Мортье и де Мармон согласились на капитуляцию. К тому времени сам Наполеон уже покинул Париж. 31 марта 1814 союзные войска вошли во французскую столицу во главе с императором Александром I.

Взятие Парижа послужило отречению Наполеона от престола, образованию Временного правительства и окончанию эпохи Наполеоновских войн.