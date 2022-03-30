РИАМО - 30 мар. Второй этап благоустройства парка «Липовая роща» реализуют в этом году в Одинцове в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Первый этап благоустройства Липовой рощи провели в 2020 году как первый инвестиционный проект парка в Московской области.

Здесь появилась красивая входная группа в экостиле. На площади 8,5 га обустроили более 3 км прогулочных и беговых дорожек. Экологические тропы и беседки подсветили, а также оборудовали деревянные настилы и скамейки. Кроме того, были установлены спортивная зона и детские экоплощадки.

«В этом году предстоит второй этап благоустройства парка «Липовая роща». Наша основная задача – минимальное вмешательство в природу. Работы проведем при максимальном сохранении имеющихся лесных насаждений», – пояснил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В парке появится 11 км тропиночной сети и 7 км велодорожек, будут оборудована лыжная трасса протяженностью 2,5 км. Кроме того, на территории парка построят хозпавильон и павильон отдыха для велосипедистов. Также появятся оборудованные площадки под сцены, велопрокат и навесы для отдыха. Все работы планируется закончить этой осенью.