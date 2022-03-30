РИАМО - 30 мар. На Центральной кольцевой автодороге провели демонстрацию возможностей инфраструктуры для движения подключенных транспортных средств. Подключенные автомобили – собирательный термин, обозначающий машины, связанные с различными сервисами и автоматизированными системами, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

В мероприятии приняли участие представители логистических компаний, производители дорожной техники, поставщики технических решений, а также владельцы и операторы ЦКАД.

По итогам мероприятия была отмечена готовность ЦКАД к проведению эксперимента по движению подключенных транспортных средств. Также участники наметили дальнейшую подготовку к эксперименту и обсудили его технические аспекты.

В сентябре 2021 года в рамках Международного форума «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве» был подписан меморандум о сотрудничестве в рамках эксперимента по движению подключенных к инфраструктуре транспортных средств на ЦКАД между госкомпанией «Автодор» и компаниями «Деловые линии», «ИТЕКО Россия», «Даймлер Камаз Рус», «Меркатор Холдинг», «ЭРА-ГЛОНАСС», «Казань-Телематика» и другими.

В 2022 году почти все участники подтвердили намерение участвовать в эксперименте. Цель планируемого мероприятия – найти и отработать взаимовыгодные сценарии использования подключенных автомобилей для пользователей и владельцев дорог, логистических компаний, производителей дорожной и специальной техники, эксплуатирующих организаций и поставщиков технических решений.

Подключенные автомобили – собирательный термин, обозначающий машины, связанные с различными сервисами и автоматизированными системами.

Такие транспортные средства могут помогать водителю при движении по дороге, например, отслеживать местоположение, информировать водителя об опасных участках, отслеживать его физическое состояние для предотвращения аварий и прочее, а также транслировать данные об автомобиле в различные системы.

Набор систем и сервисов может быть разным и зависит от целей конкретного водителя или компании. По мнению экспертов, внедрение подключенных автомобилей и автоматизация дорожного движения являются одним из возможных трендов будущего.