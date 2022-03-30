РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В ЖК «Весенний» в подмосковном Подольске жильцы все чаще складируют пакеты с мусором на общих балконах и в мусоропроводных холлах, сообщила УК «Импульс».

При этом контейнерные площадки находятся в шаговой доступности от жилых домов ЖК.

Управляющая компания напомнила, что в обязанности уборщиц не входит уборка пакетов с мусором с балконов и возле мусоропроводов.

При обнаружении мусора на переходных балконах и мусоропроводных холлах его будут перемещать в квартирные холлы жителей.