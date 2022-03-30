РИАМО - 30 мар. Несмотря на происходящие в мире события, которые требуют решения, необходимо искать способы наладить диалог. В этом существенную поддержку окажет спорт, сообщил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

«Любые сложные ситуации в мире происходят, происходили и будут происходить, и они требуют решения. Нужно находить решения, которые помогут строить мосты и диалоги особенно среди молодежи и детей и строить будущее, и спорт здесь играет определяющую роль», – заявил Фетисов на благотворительном матче «ZаМир» в Чехове.

Он добавил, что юные спортсмены из Донбасса показали в ходе встречи хороший уровень игры и ее понимания. В будущем ребята смогут играть за национальные команды и родной Донбасс.

Существенную поддержку в проведении хоккейного матча «ZаМир» оказали жители Московской области.

«Как только мы вышли с этой инициативой – поддержка было колоссальная на юге Московской области. Никого не нужно было уговаривать. Ребята активно включились, буквально за одну неделю собрали 10 млн рублей. Были ещё желающие, но мы их попросили приберечь силы на потом», – отметил депутат Госдумы, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Коган.

Он отметил, что в будущем подобные матчи будут вновь реализовываться, так как есть запрос и возможности. Собранные 10 млн рублей будут направлены в фонд поддержки Донбасса.

Партнерами матча в Чехове стали предприниматели из Подольска, Каширы, Чехова, Серпухова и Егорьевска.

В городском округе Чехов проходит хоккейный матч «ZаМир» между командами юных хоккеистов из Донбасса и всемирно известных спортсменов «Легенды хоккея». Встреча призвана поддержать военнослужащих России, которые участвуют в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.