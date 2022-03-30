РИАМО - 30 мар. Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы РФ Александр Коган поблагодарил организаторов и участников хоккейного матча «ZаМир», который проходит в ледовом дворце «Витязь» в городском округе Чехов.
«Дорогие друзья, сегодня благотворительный матч. Я благодарю городской округ Чехов, команду легенд, которые согласились принять участие. А также команду предпринимателей, которые не только будут участвовать, но и финансово поддерживать данную акцию. И самое важное, что мы русские люди, российские люди -– своих не бросаем!» – заявил Коган.
Он отметил, что русские люди устроены так, что всегда приходят на помощь друзьям и партнерам, протягивают руку помощи и поставляют плечо для поддержки.
Он подчеркнул, что в сложной ситуации необходимо найти решение ради будущего детей и внуков.
В городском округе Чехов проходит хоккейный матч «ZаМир» с участием команд из Донецкой республики и «Легенд хоккея». Мероприятие призвано поддержать российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.
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