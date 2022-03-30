РИАМО - 30 мар. Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы РФ Александр Коган поблагодарил организаторов и участников хоккейного матча «ZаМир», который проходит в ледовом дворце «Витязь» в городском округе Чехов.

«Дорогие друзья, сегодня благотворительный матч. Я благодарю городской округ Чехов, команду легенд, которые согласились принять участие. А также команду предпринимателей, которые не только будут участвовать, но и финансово поддерживать данную акцию. И самое важное, что мы русские люди, российские люди -– своих не бросаем!» – заявил Коган.

Он отметил, что русские люди устроены так, что всегда приходят на помощь друзьям и партнерам, протягивают руку помощи и поставляют плечо для поддержки.

«Мы сегодня в Чехове, а Чехов – хоккейный город. Конечно, сегодня мы рады здесь приветствовать тех, кто временно находится на нашей территории и находится на спортивном празднике. Спорт всегда объединял людей и был придуман для того, чтобы находить решение», – добавил депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов на открытии соревнования.

Он подчеркнул, что в сложной ситуации необходимо найти решение ради будущего детей и внуков.

В городском округе Чехов проходит хоккейный матч «ZаМир» с участием команд из Донецкой республики и «Легенд хоккея». Мероприятие призвано поддержать российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.