РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В сельском доме культуры «Романцево» в Подольске 21 апреля пройдет семейная познавательно-развлекательная пасхальная программа с участием священника. Мероприятие будет посвящено Чистому четвергу (Великому четвергу), сообщает администрация округа.

В программу «Сказочная горница. По страницам книг» вошел специальный пасхальный выпуск «Чистый четверг». Мероприятие пройдет 21 апреля в СДК «Романцево» с участием сотрудников библиотеки-филиала №21, начало в 17:00. Специальным гостем «Сказочной горницы» станет настоятель Благовещенского храма села Матвеевское священник Андрей Саломасов.

Традиционный пасхальный спецвыпуск «Сказочной горницы» успел обрасти своими традициями и полюбиться многим. В этот день ребят познакомят с историей праздника Пасхи и научат различным способам украшения яиц-крашенок.

Пасхальная «Сказочная горница» проходит в четверг и немного раньше привычного времени.

СДК «Романцево» находится в поселке Радиоцентра Романцево, д. 10. Вход свободный. Возрастных ограничений нет.