РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Неделя детской книги откроется во Дворце культуры «Октябрь» Подольска 31 марта, начало в 11:00, сообщает администрация округа.

В текущем году Неделя детской книги будет посвящена Году культурного наследия народов России.

Юных читателей ждет интересная интерактивная программа в фойе. Книжная выставка «Этих слов золотые россыпи» расскажет о сказках народов России. На мастер-классах дети научатся делать «Зайчика на пальчик» и «Веселую юлу», попробуют собрать пазлы из пословиц и отгадать загадки разных народов.

После завершения программы в фойе в малом зале ДК пройдет традиционная церемония награждения «Лидеров чтения» дипломами и интересными книгами. Настоящим подарком для участников праздника станет спектакль-игра «Сказки тетушки Арины» образцового театрального коллектива «Свеча» ДК «Октябрь».

Со 2 апреля все библиотеки округа ждут ребят на интересные мероприятия. В том числе конкурсы, викторины, квесты, мастер-классы и знакомство с интересными книгами и журналами.

Неделя детской книги продлится до 10 апреля.