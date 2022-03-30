РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мар. Суд в подмосковном Красногорска приговорил мужчину к 11 годам колонии особого режима за убийство знакомого, сообщается на официальном сайте прокуратуры Московской области.

Красногорский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Николая Пирожкова, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

По установленным данным, 16 января нынешнего года Пирожков находился со знакомым в помещении жилого дома, расположенного в поселке Горки-6 городского округа Красногорск. На почве личных неприязненных отношений Пирожков нанес потерпевшему не менее 20 ударов ножом, а также ногами по различным частям тела. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Суд приговорил Пирожкова к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Государственное обвинение в суде поддерживал заместитель прокурора Московской области Олег Черсков.