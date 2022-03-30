РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 мар. Технологический университет им. А. А. Леонова в Королеве вошел в топ-20 лучших вузов России, сообщил глава города Игорь Трифонов.

Авторитетное рейтинговое агентство RAEX опубликовало 29 предметных рейтингов в рамках экосистемы «Три миссии университета», созданных экспертами Ассоциации составителей рейтингов. В них учитывались статистические данные Минобрнауки РФ, международных провайдеров библиометрических данных, системы мониторинга и анализа СМИ, платформы веб-аналитики Alexa, социальных сетей и других источников.

Всего в 29 предметных рейтингов вошло 136 университетов из 41 региона России. В их числе – Технологический университет им. А. А. Леонова, ставший одним из лучших вузов страны в области авиационной и ракетно-космической техники. Тем самым университет еще раз подтвердил, что является ключевым вузом для предприятий ракетно-космической отрасли в части подготовки кадров, проведения научных исследований и разработок, проектной деятельности.