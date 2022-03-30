РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 мар. В прошлом году в Колычевском округе Домодедова поздравили 35 долгожителей, сообщил начальник территориального отдела Колычевского административного округа Александр Миронов.

Отчет администрации перед населением провели в Колычевском административном округе Домодедова в среду. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.

«В течение года с юбилеями были поздравлены 35 долгожителей. Им были вручены памятные подарки и единовременная материальная помощь на общую сумму 85 тыс. рублей», - сказал Миронов.

Он отметил, что в прошлом году выплаты также получили 104 инвалида и 6 жителей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.