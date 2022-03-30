РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 мар. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 13 новых случаев заболевания Covid-19, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 23 865 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили еще 414 случаев заболевания.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 959 592 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 769 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 928 622 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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