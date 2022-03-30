РИАМО - 30 мар. Жители Подмосковья сегодня особенно чутко относятся к памяти о событиях Великой Отечественной войны, сообщила председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

«Сегодня все более осознанно (относятся жители к сохранению памяти о ВОВ – ред.), процесс склонения головы перед памятью для нас более личный, пропущен через наши души и сердца», - отметила Юденич на заседании комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести».

По ее словам, именно сейчас стали ясны достижения участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

«Мы, наверное, как никогда понимаем: подвиг совершили наши люди, наши города, наши трудовые коллективы, наши творческие коллективы во время Великой Отечественной войны», - добавила Юденич.

В доме правительства Московской области прошло заседание комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести». Такое звание было решено присвоить Подольску, городу Кубинка Одинцовского городского округа и поселку Зендиково городского округа Кашира.

С 2015 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе присуждается почетное звание Московской области «Населенный пункт воинской доблести». За это время его присвоили 28 населенным пунктам.