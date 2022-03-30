РИАМО - 30 мар. Ставку НДС для гостиниц и других средств размещения, работающих в Подмосковье, обнулят 26 апреля, после вступления в силу соответствующего закона, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

До вступления нового закона в силу ставка НДС для гостиниц в Подмосковье составляет 20%. После изменений нулевая ставка по НДС для новых и обновленных гостиниц будет действовать в течение 5 лет с момента ввода объектов в эксплуатацию. Для остальных гостиниц – в течение 5 лет (до 30 июня 2021 года).

Решение об отмене НДС для гостиниц призвано решить проблему дефицита качественных средств коллективного размещения, обеспечить привлечение инвестиций в туристическую отрасль и гарантировать завершение инвестиционного цикла.

Всего в Подмосковье расположено более 900 коллективных средств размещения, из которых 17 гостиниц категории «пять звезд», 106 — категории «четыре звезды», 207 — категории «три звезды», 53 — категории «две звезды», 19 — категории «одна звезда» и 370 гостиниц без звезд.