РИАМО - 30 мар. Лазерная хирургия станет доступнее для жителей Домодедова благодаря новому оборудованию, которое заработало в хирургическом отделении центральной городской больницы. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.

В хирургическом отделении провели первую малоинвазивную операцию на новейшем лазерном аппарате. 48-летний мужчина обратился к медикам с жалобами на сильные отеки, тяжесть и боль в ногах: пациент долгое время жил с варикозным расширением вен, причем данное заболевание прогрессировало.

«Применение лазерной хирургии в нашей больнице открыло новые возможности в лечении варикозной патологи. С появлением современного оборудования многие наши пациенты забудут об этом распространенном заболевании навсегда», – сказал главный врач Домодедовской ЦРБ Андрей Осипов.

По его словам, на процедуру под местным наркозом уходит 20-30 минут. При этом после операции не остается шрамов, а все симптомы варикоза исчезают почти моментально.

После успешной операции пациента выписали домой. Операции проводятся по ОМС по направлению лечащего врача. Специалисты больницы планируют использовать аппарат его не только в сфере флебологии, но и в проктологии.