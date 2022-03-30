РИАМО – 30 мар. Каждый самозанятый теперь может взять ипотеку в Сбере онлайн на Домклик , подтвердив свой доход справкой о состоянии расчетов (доходов) по налогу на профессиональный доход по форме ФНС России (КНД 1122036), сообщает пресс-служба Сбера.

Это стало возможным после расширения Сбером программы жилищного кредитования для самозанятых. До этого она распространялась только на тех, кто зарегистрирован в сервисе «Свое дело» и получал профессиональный доход на карту Сбера.

В рамках программы можно купить жилье на вторичном рынке или в новостройке, дачу, загородный дом, гараж, машино-место. Условия такие же, как и в аналогичной программе для тех, кто работает по найму. Единственное ограничение касается того, что программа не распространяется на индивидуальное жилищное строительство.

«В декабре 2019 года мы запустили ипотеку для самозанятых, подключивших сервис Сбербанка «Свое дело». За прошедшие два с лишним года программа доказала свою востребованность и помогла тысячам наших клиентов решить жилищный вопрос. К тому же мы убедились, что самозанятые — как и клиенты, работающие по найму, — добросовестно исполняют свои обязательства по кредиту», — сказал вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.

Он добавил, что Сбер расширяет охват программы. Она теперь доступна любому самозанятому в России вне зависимости от того, как именно он был зарегистрирован в качестве самозанятого и на карту какого банка получает профессиональный доход.