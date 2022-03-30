РИАМО - 30 мар. Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы не намерены поднимать из-за санкций. Как правило, стоимость индексируется раз в год, сообщает РИА Новости.

«На данный момент речи о повышении тарифов ни в ближайшие шесть месяцев, ни в другой перспективе, выходящей за рамки плановой индексации, не стоит», – заявили агентству в городском Дептрансе.

В ведомстве напомнили, что чаще всего изменение в оплате тарифов на оплату проезда принимаются в конце года. Так было и в прошлом году. Стоимость проезда подорожала до 4 рублей. Но не изменилась при оплате по системе Face Pay.

В городском транспорте Москвы можно рассчитаться за проезд банковской картой, транспортной картой «Тройка», «Единым» билетом, с помощью системы Face Pay.