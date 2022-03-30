РИАМО - 30 мар. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске в России льготной ипотеки под 12%. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом лимит по ипотечному займу будет повышен до 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для остальных регионов РФ лимит увеличили до 6 млн рублей.

По словам Мишустина, соответствующее решение позволит поддержать как россиян, которые хотят улучшить свои жилищные условия, так и строительный бизнес.

Корректировка условий льготной ипотеки обусловлена резким повышением ключевой ставки Центробанка РФ (20%). На эту меру регулятор был вынужден пойти из-за санкций западных стран в отношении России.

Ранее зампред правительства Подмосковья Максим Фомин сообщал, что в 2022 году в Московской области введут в эксплуатацию около 9 млн кв. м домов. Из них 4,5 млн кв. м – многоквартирные дома, оставшиеся – объекты индивидуального жилищного строительства.