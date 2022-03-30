РИАМО - 30 мар. Следователи завершили расследование в отношении двух мужчин 18 лет и 21 года, которые обвиняются в избиении полицейских на станции «Тульская» «серой» ветки столичного метро, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она напомнила, что инцидент произошел 17 февраля этого года. Полицейские попросили одного из обвиняемых проследовать в комнату полиции для установления его личности. Но мужчина отказался выполнить это условие. Затем он начал избивать полицейского.

К избиению подключился и второй обвиняемый, который умышленно нанес в прыжке одному полицейскому удар ногой в область туловища, а другому — несколько ударов рукой в область головы, а затем скрылся.

21-летнего обвиняемого удалось сразу же задержать, а 18-летнего задержали позже.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», - добавила Иванова.