РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. На выставке-продаже в Подольском выставочном зале 3 апреля представят редкие сорта коллекционных фиалок, сообщает администрация выставочного зала.

Любителям комнатных растений на выставке представят цветущие фиалки, детки, пасынки химер, укорененные и свежесрезанные черенки, а также бегонии. Будут и сопутствующие товары, в том числе грунт, горшочки, стаканчики, удобрение.

Выставка-продажа пройдет 3 апреля с 10:00 до 17:00 в Подольском выставочном зале на проспекте Ленина, 113/62. Вход свободный.