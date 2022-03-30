РИАМО - 30 мар. В Подмосковье создали интерактивную карту доставки продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты. Карта сделана в виде отдельного слоя на базе Региональной географической информационной системы Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Автолавки еженедельно доставляют продукты в 1514 удаленных населенных пунктов 17 городских округов Подмосковья. Суммарное население: более 75 тыс. человек. Теперь благодаря новой цифровой карте жители могут оперативно узнавать время и периодичность приезда магазина на колесах, место его стоянки и ассортимент», – сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Для каждого населенного пункта есть учетные карточки, где можно посмотреть подробную справку о доставке. Там есть сведения о поставщике, его контакты, информация об ответственных должностных лицах.

Карта позволит властям региона получить обратную связь от жителей, оперативно решать возникающие проблемы. Минсельхозпрод Подмосковья регулярно мониторит ситуацию с ценами.

Цифровую карту можно найти по адресу: rgis.mosreg.ru/Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО/Доставка продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты.