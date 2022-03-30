РИАМО - 30 мар. Житель Ленинского округа получил штраф в размере 15 тыс. рублей за распространение листовок с информацией, дискредитирующей использование Вооруженных Сил России, сообщается на сайте «МВД медиа».

Известно, что 34-летний мужчина раздавал листовки на улице. Правонарушение было пресечено полицейскими.

В отношении нарушителя составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Суд признал его виновным.

В результате мужчину оштрафовали на 15 тыс. рублей.