РИАМО - 30 мар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не может констатировать прорыв в переговорах России и Украины, которые ранее состоялись в Стамбуле. Об этом сообщает Газета.ru.

«Украинская сторона начала коллективно формулировать и класть на бумагу (свою позицию — ред.). В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего», — сказал Песков.

По его словам, впереди предстоит длительная работа. Он также добавил, что президент РФ Владимир Путин проинформирован обо всех подробностях переговоров.

Переговоры России и Украины состоялись 29 марта в Стамбуле. Встреча представителей делегаций двух стран прошла во дворце «Долмабахче». Перед началом переговоров выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который выразил надежду на позитивный результат встречи.

Также состоялась личная встреча главы российской делегации Владимира Мединского и главы парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давида Арахамии.