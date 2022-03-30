РИАМО - 30 мар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не может констатировать прорыв в переговорах России и Украины, которые ранее состоялись в Стамбуле. Об этом сообщает Газета.ru.
По его словам, впереди предстоит длительная работа. Он также добавил, что президент РФ Владимир Путин проинформирован обо всех подробностях переговоров.
Переговоры России и Украины состоялись 29 марта в Стамбуле. Встреча представителей делегаций двух стран прошла во дворце «Долмабахче». Перед началом переговоров выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который выразил надежду на позитивный результат встречи.
Также состоялась личная встреча главы российской делегации Владимира Мединского и главы парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давида Арахамии.
Российская военная специальная операция по демилитаризации Украины и защите жителей Донбасса началась утром 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого США, ЕС и другие страны ввели против России жесткие экономические санкции, направленные на ослабление экономики.
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