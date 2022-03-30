РИАМО - 30 мар. Главгосстройнадзор Московской области выступил с расширением мер поддержки застройщиков в условиях санкционного давления, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Если застройщик планирует построить производство, Главгосстройнадзор снизит на одну количество проверок.

Мера позволит не отвлекать бизнес от стройки, ускорить ввод в эксплуатацию производства и начать выпуск импортозамещающей продукции, а также быстро создать дополнительные рабочие места.

Узнать количество контрольно-надзорных мероприятий можно на сайте Главгосстройнадзора в онлайн-калькуляторе. Понижающий критерий для строительства производств уже доступен в обновленной версии.

Антикризисные меры надзорного ведомства позволили снизить количество проверок в Московской области на 40%. Этого показателя удалось достичь благодаря запуску онлайн-калькулятора и внедрению «невидимого надзора».